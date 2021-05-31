'Atatürk' provokasyonuna sanatçı bozuntuları da katıldı!

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'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapılan hafızlık icazet etkinliği malum çevreleri rahatsız etti. Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi'ni üzerlerine alınan Kemalistler, 'Atatürk'e hakaret edildi' yaygarası koparttı.

Provokasyona sanatçı bozuntuları da katıldı

Gezici vandalların kalkışmasında ön cephede yer alan sanatçı bozuntuları da eski Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan'ı linç kampanyasına katıldı. Atatürk provokasyonu ile toplumu germeye çalışan sanatçı bozuntularından Cem Yılmaz, vatandaştan yediği Barış Pınarı tokatıyla son filminin gişesinde çakılmıştı. Hala akıllanmadığı anlaşılan Yılmaz, "Bazı temel bilgiler; Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur." ifadeleri ile isim kullanmadan Demirkan Hoca'yı hedef aldı.

Yapılan diğer paylaşımlardan bazıları şöyle oldu:

Fazıl Say

"Bugün bir şeyin anması değil kutlaması değil, Bugün ama çoğumuz #izindeyiz yazıyoruz sayfalarımıza, seyrettiklerimizin boyutu bir depresyona varıyor çünkü, sımsıkı sarılma hissi doğuyor Atatürk’ümüze. Ve biz yine, yeniden yine, paylaşıyoruz,Çünkü; Bugün günlerden 'gerçekçilik' "

Doğa Rutkay

"Günaydın!"

Gülse Birsel

"Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti. Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Sunay Akın

"Bu millet, emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, sana hakaret ederek ekmek yediği tekneye pisleyen hainlere teslim etmez cesur yüreğim, güzel yüreğim."



