  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor
Aktüel

Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor

Bursa'da, duvarları Atatürk posterleriyle dolu kahvehanede 28 yıldır saatler sadece 09.05'i gösteriyor - İşletme sahibi Hayrettin Doğru: - "Atatürk'ü hayattaki kimseyle değişmem. Memleketimizi kurtarmışlar ve unutulmazlar. Saat 9'u 5 geçe, Atatürk'ün ölüm saati olduğu için tüm saatleri de öyle ayarladım"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:12:54 -
Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Hayrettin Doğru'nun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resim ve fotoğraflarıyla donattığı kahvehanesinde saatler, 28 yıldır 09.05'e ayarlanmış şekilde duruyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Seç Mahallesi'nde, 1992'den beri kahvehanenin duvarlarına çok sayıda Atatürk posteri asan Doğru, Atatürk sevgisini mekana yansıtıyor.

İş yerindeki 11 masa saati ile 1 duvar saatini de Atatürk'ün ölüm saati 09.05'e ayarlayan Doğru, kahvehanesinde Ata'ya olan saygısını her daim gösteriyor.

Hayrettin Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvehaneyi Yunan işgalinde köyden kaçmayan dedesinin anısına düzenlediğini söyledi.

Atatürk sevgisini kahvehanenin duvarlarında ifade ettiğini anlatan Doğru, şöyle konuştu:

"Bulduğum bütün Atatürk resimlerini getirdim. Milli Eğitim'de 25 sene hizmet verdim. Çoğunu o dönem biriktirdim. Bunu 1992'den beri sürdürüyorum. Atatürk'ü hayattaki kimseyle değişmem. Memleketimizi kurtarmışlar ve unutulmazlar. Saat 9'u 5 geçe, Atatürk'ün ölüm saati olduğu için tüm saatleri de öyle ayarladım."

- "Özel olarak burayı ziyarete geliyorlar"

Doğru'nun oğlu Rifat Doğru da kahvehanenin, köyün en eski binalarından birinde hizmet verdiğini belirterek, "Babam Hayrettin Doğru, Atatürk sevgisi dolayısıyla kahvehaneyi bu şekilde hazırladı. Fotoğrafların bir kısmını kendisi, bir kısmını da başka şehirlerden, ilçelerden Atatürk sevgisi olanlar getirdi. Babam da hazırlayıp kahvehaneye astı." diye konuştu.

Halen Atatürk posterleri asmaya devam ettiklerini aktaran Doğru, "Çok olumlu mesajlar alıyoruz. Zaman zaman çeşitli yerlerden özel olarak burayı ziyarete geliyorlar." dedi.

Muhtar Hüseyin Türe de "Kahvehaneye dışarıdan gelen, fotoğraf çekenler oluyor. Hiç böyle bir yer görmedik, diyenler çok." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı

Ermenistan işgalindeki Şuşa'nın kurtarılması sonrası Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyun'ın paylaşımı dünya gündeminde çok konuşu..
Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...
Gündem

Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen bir öğrencinin yüzüne hapşıran kadının umursamaz tavrı ve yaptığ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay