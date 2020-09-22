Atatürk maskesiyle 7.5 milyonluk vurgun

Faruk Arslan İstanbul

İdeolojik olarak kutsadıkları Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak sömürü yapan Atatürk istismarcılarına bir yenisi daha eklendi. Özel Mustafa Kemal Okulları’nın sahibi Murat Şahin’in kemalistlerin paralarıyla cebini doldurarak lüks villasında uyuşturucu yetiştirdiği, güvenlik güçleri tarafından enselenince okulunu kapatarak 400 öğrenci velisinin 7.5 milyon TL’sini çarptığı ortaya çıktı. Akit’e konuşan mağdur veliler, Atatürk adıyla aldatıldıklarını söyledi.

Villada esrar tarlası!

Atatürk’ü koruma değil sömürü yasasına dönüşen 5816 sayılı kanunun kaldırılması için pankart açan vatandaşlara ceza davalarının açıldığı ülkemizde, ahlaksızlıklarını Mustafa Kemal üzerinden gerçekleştirerek köşeyi dönenler hız kesmiyor. Uğur Mumcu’nun, “Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takarlar” sözüyle, CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun da “Atatürk’ü anlamayı değil ‘kullanmayı’ tercih edenler” ifadeleriyle ifşa ettiği Mustafa Kemal sömürücülerinin yeni kurbanları Antalya’da gün yüzüne çıktı.

Antalya’da 7 farklı koleji bünyesinde barındıran Özel Mustafa Kemal Okulları’nın sahibi Avukat Murat Şahin, hem uyuşturucu hem de vurgunla gündeme geldi. Eğitim gibi insanlığın en kutsal değerlerinden birisini “Mustafa Kemal” adıyla birleştiren Murat Şahin’in Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’ndeki lüks villasına geçtiğimiz günlerde uyuşturucu baskını düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, Mustafa Kemal Okulları sahibi Şahin’in evinden adeta uyuşturucu tarlası çıktı. Baskında 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildiği öğrenildi. ‘Torbacı’ Kemalist Murat Şahin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

-Murat Şahin

400 öğrenci velisini çarpmış

Tutuklanan Murat Şahin’in Mustafa Kemal Okulları velilerinin paralarını adeta iç ettiği öğrenildi. Mustafa Kemal Okulları adı altında 7 kolejin sahibi olan Murat Şahin’le ilgili uyuşturucu skandalının patlak vermesinin ardından veliler, çocuklarını okuldan almak için adeta sıraya girdi.

Maarif Bilim Özel Eğitim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye ait Özel Mustafa Kemal Okulları’na en düşük kayıt ücreti 31 bin 900 TL, erken kayıt bedeli olarak 18 bin 389 TL ödeyen veliler, büyük şokla karşılaştı. Velileri oyalayan okul idaresinin son olarak, “Hesaplarımız bloke edildi, paralarınızı vermeyeceğiz” karşılığını verdiği belirlendi. 2020-2021 eğitim döneminde Murat Şahin’e ait Mustafa Kemal Okulları’nın, kayıt yaptıran 400 öğrenci velisinin parasının üstüne konarak 7.5 milyon TL’lik vurgun yaptığı saptandı. Mustafa Kemal Okulları’nda görevli öğretmenlerin de ‘okulu kapatıyoruz’ denilerek kapı önüne konulduğu bildirildi.

İsminden dolayı kayıt yaptık

Gazetemiz Akit’in ulaştığı mağdur öğrenci velilerinden Aytaç Çelebi, Atatürk adıyla aldatıldıklarını ifade ederek dert yandı. Aytaç Çelebi, “İsimden dolayı çocuğumuzu Özel Mustafa Kemal Okulları’na kayıt ettirdik. 4 yıldır çocuğumuz orada okuyordu. Bu yıl için de erken kayıt yaptırarak, 2020-2021 eğitim ücreti olarak toplamda 18 bin 389 TL paramızı bu okula nakit olarak ödedik. Bu yıl bu okulun sahibi Murat Şahin’in villasında uyuşturucu yetiştirdiği tespitiyle jandarmanın baskın yaptığını öğrendik. Bundan çok rahatsız olduk. Kim çocuğunu uyuşturucu satıcısının okulunda okutmak ister? Çocuğumuzun böyle şaibeli bir yerde kalmaması için gidip kaydımızın iptal edilmesini, ücretimizin iade edilmesini istedik. Okul idarecileri de ‘tamam biz sizin mağduriyetinizi gidereceğiz’ gibi şeyler söylediler. Sonrasında başka okula kayıt yaptırabilmek için ücret iadesini bekledik ama hiçbir adım atmadılar” dedi.

Resmen dolandırıldık!

Mustafa Kemal Okulu mağduru Çelebi, “Ardından ‘Muhterem Ezanoğlu’ adlı bir genel müdür bize ulaşarak, parayı ödemeyeceklerini, hesaplarının blokeli olduğunu, hukuki yollara başvurmamız gerektiğini söyledi. Bugün itibariyle de okulu kapatma kararı aldıklarını duyduk. Açıkçası biz dolandırıldık” diye konuştu.

Mağdur veli Aytaç, şöyle devam etti: “Bizim gibi öğrencisi bu okulda olan 400 veli bulunuyor okulda. Yaklaşık 8 milyon civarında vurgun yapıp okulu kapatacaklar. Hem öğrenciler, hem veliler mağdur. İki haftadır aramadığımız yer kalmadı ama ücretimizi ödemiyorlar. Gidip, ‘Siz Atatürk’ün adını kullanarak milletten para topladınız, namussuzluk peşindeymişsiniz’ diye ağır sözler söylüyorum ama muhatap da bulamamaya başladık.”