'Atatürk Kültür Merkezi yıkılıyor, bir daha yapılmayacak' diyorlardı! Bakın şimdi o AKM, hangi etkinliklere sahne oluyor

Atatürk Kültür Merkezi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıkıp orayı yeniden çok güzel bir eseri İstanbul’umuza kazandıracağız" ifadeleriyle müjdeyi duyurduktan sonra malum kesim iftiralara ve yalanlara başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'AKM'yi yeniden inşa edeceğiz' sözlerinden sonra, 'AKM yıkıldı hiç bir adım atılmıyor', 'Atatürk Kültür Merkezi yıkılıyor, bir daha yapılmayacak', 'Taksim Camii'nin karşısına bir de AKM'nin yerine ikinci camiyi yapacaklar' gibi iftira atanlar acaba şimdi AKM binasındaki etkinlikleri görünce yüzleri kızarıyor mu?

AKM üzerinden hükümete iftira atanlar bakın şimdi o AKM, hangi etkinliklere sahne oluyor;

KELİME-İ TEVHİD HAT ESERLERİ SERGİSİ // 2 – 4 OCAK // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Kalplerin Huzuru "Kelime-i Tevhid" 13 usta hattatın yeni bir tarz ile yorumladığı eserlerden oluşan "Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi”, 4 Ocak tarihine kadar AKM Çok Amaçlı Salonda sanatseverlerle buluşuyor.

MUSİKÎMİZDE HOCA VE TALEBE // 12 OCAK // AKM ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30

Atatürk Kültür Merkezi 12 Ocak Perşembe akşamı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nu AKM Çok Amaçlı Salon’da Musikimizde Hoca ve Talebe konseriyle ağırlıyor. Türk Musikîsinin günümüze intikaline vesile olan Hoca ve Talebe bestelerinden örneklerle solo ve müşterek icra ile sanatseverlerle buluşacak olan konser saat 19.30’da başlıyor. Hamâmizâde İsmail Dede Efendi - Hacı Ârif Bey, Râkım Elkutlu - Bekir Sıdkı Sezgin, Zeki Ârif Ataergin - Alâeddîn Yavaşça bu konserimizin Hoca ve Talebeleri….

EVTÂD-I ERBAA SEMÂ, SEMAH, DEVRÂN// 15 OCAK // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, İrfan Ve Meydan Meşkleri Bölümü, 15 Ocak Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde semazen gösterisi ile sahne alacak. AKM Türk Telekom Opera Salonunda saat 20.00’da başlayacak ve Yüce Gümüş ile Hüseyin Cem Durak’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği gösteride, Anadolu’yu mayalayan tasavvuf kültürünün zikir usulleri sunulacak. M. Fatih Çıtlak’ın postnişin olarak sahne alacağı, büyük bir çalışma sonucunda harmanlanarak aslına uygun şekilde sunulacak olan Evtâd-I Erbaa Semâ, sanat severlere unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU GENÇLERLE MEŞK SEGÂH // 26 OCAK// AKM ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30

Atürk Kültür Merkezi, 26 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun “Gençlerle Meşk” başlıklı atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Türk musikisine ilgi duyan her yaştan gençlere kapılarını açmaya devam eden Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, her ay farklı bir makamdan ve çeşitli beste şekillerinden seçkin örnekleri üzerine çalışıldığı etkinlikte, yarım yüzyıla varan kurumsal icra deneyimini, klasik Türk müziğine ilgi duyanlarla ve Türk müziği eğitimi alan gençlerle paylaşıyor. Segâh makamının ele alınacağı, katılımcıların sesleriyle veya sazlarıyla katılabilecekleri AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek atölye çalışmasında, Gençlerle Meşk’in her bölümüne koronun profesyonel müzisyenleri de eşlik ediyor. Etkinlik, koro şef yardımcısı Mehmet Hulusi Yücebıyık tarafından yönetiliyor.