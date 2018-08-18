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Atatürk Havalimanı'nın yolcu rekoru kırıldı

9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın yolcu rekoru kırıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:39
Atatürk Havalimanı'nın yolcu rekoru kırıldı

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar,  Atatürk Havalimanı'nın yolcu rekorunu kırdı.1441 uçağın iniş ve kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı'nı transit yolcular da eklenmesiyle dün 230 bin kişi kullandı. Atatürk Havalimanı'nı dün kullanan yolcu sayısı bir çok ilin nüfusundan fazla oldu.

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar, Türkiye'nin en çok uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleştiği Atatürk Havalimanı'na da rekora neden oldu. Havayolu şirketleri yoğun talebi karşılamak adına ek sefer koyarken 1441 uçağın kullandığı Atatürk Havalimanı'nda 185 bin 414 yolcu geçti. Buna transfer yolcular da eklendiğinde 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı'nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırıldı.

PASAPORTTAN 110 BİN KİŞİ GEÇTİ

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında da tatile çıkanların akını vardı. Yurt dışına geliş ve gidiş olmak üzere toplam 111 bin kişi pasaport işlemleri yaptırdı. Yurt dışına çıkanların sayısı ise 54 bini geçti. Özellikle kafileler halinde gelen gurbetçiler yolcu rakamının daha da artmasına yol açtı. Pasaport polisi gidiş yapacak olan yolcuları uçaklara yetiştirmek için bütün bankoları dolu tuttu.

İÇ HATLARDAN 63 BİN KİŞİ GEÇİŞ YAPTI

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki yoğunluğun bir benzeri de İç Hatlar Terminali'nde yaşandı. Tatil merkezlerine vatandaşların akın etmesi nedeniyle iç hat yolcu trafiği de arttı. İç hatlardan 63 bin kişi geçiş yaptı. Bunlardan 27 bin kişi İstanbul'a gelirken, 36 bin kişi ise İstanbul'dan gitti. Edinilen bilgilere göre aynı yolcu trafiği bugün de yaşanıyor. Birçok iç ve dış hat noktasına uçuşlarda yer bulmak zorlaşırken havayolu şirketlerinin bayram tatiline denk gelen uçuşlarında doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:39
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. yolcu rekoru
  4. Kurban bayramı
  5. bayram tatili
  6. 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ

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