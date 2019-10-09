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Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk adım yarın atılıyor

"Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım ihalesi yarın yapılacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk adım yarın atılıyor

Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 7 Nisan'da kapatıldı. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet veriyor. Havalimanı arazisinin “Millet Bahçesi” olması ve terminal binalarının da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor. “Millet Bahçesi’nde, bahçeler ve kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının olması beklenirken, "Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım işine ait ihale yarın düzenlenecek. 

Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve Sistem Lojistik Ltd. Şti binaları ile B kapısı bölgesinde bulunan büfe mahali ve kargo terminali mahalinde bulunan yeme içme mahalli ekipman ve fittings donanımlarının kesme, sökme, kaldırma, taşıma ve istifleme araçları kullanılarak, söküm ve taşıma prosedürlerinin tamamı uygulanarak yıkım, söküm, taşıma ve ilgili sahalardan uzaklaştırma işleri açık ihale usulü ile yarın yapılacak. İhale 10 Ekim perşembe saat 14:30’ da İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak. 

İhale KDV dahil 1 milyon 950 bin muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 100 bin TL geçici teminat vermeleri istendi. Söz konusu hizmete talip olanların 10 Ekim 2019 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine vermeleri istendi.

KAYNAK: DHA

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
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