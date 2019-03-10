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Atatürk Havalimanı'nda operasyon! Değeri 300 bin TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 300 bin TL'yi bulan uyuşturucu hap ele geçirdi.

10 Mart 2019 Pazar 12:43
Atatürk Havalimanı'nda operasyon! Değeri 300 bin TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şahsın yakalanması için operasyon sürüyor

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Suudi Arabistanlı bir yolcunun teslim almaması nedeniyle kayıp eşya bürosuna bırakılan valizde yapılan detaylı aramada, tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 21 kilo 917 gram ağırlığında 131 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin yabancı uyruklu şahsı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:43
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