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Atatürk Havalimanı'nda 24 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

05 Şubat 2019 Salı 12:02
Atatürk Havalimanı'nda 24 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6,2 kilogram ağırlığında 24 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hava yoluyla Türkiye'ye gelen yolculardan "hava takip programı" ile şüpheli olduğu değerlendirilenler takibe alındı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmada, Amsterdam'dan İstanbul aktarmalı Afganistan'ın Kabil şehrine gidecek yolcuya ait iki bagaj x-ray kontrolünden geçirildi. Her iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar ayrıca narkotik dedektör köpekleri tarafından detaylı aramaya tabi tutuldu.

Detaylı incelemede, gıda takviyesi olduğu izlenimi verilen ağzı kapaklı plastik ilaç kutuları içerisinde net ağırlığı 6,2 kilogram olan 24 bin 800 adet hap tespit edildi. Yapılan analizde hapların ecstasy olduğu belirlendi.

Afganistan uyruklu yolcu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon lira olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:02
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Gümrük Muhafaza
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Uyuşturucu hap

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