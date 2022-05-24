Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanıyla buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde dikilecek.
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanıyla buluşuyor.
İlk fidan 29 Mayıs'ta dikiliyor
Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine ilk fidan 29 Mayıs'ta dikiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik Atatürk Havalimanı'nda saat 16:00'da başlayacak.