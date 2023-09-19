'Atatürk diktatördü' sözleri kavga çıkardı!
Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında "Atatürk" kavgası yaşandı.
Röportajda konuşan kişi, "Atatürk diktatördü, halkın önüne sandık koymadı" dedi.
O esnada orada olan gençlerle Mustafa Kemal'e "diktatör" diyen kişi arasında sert bir tartışma yaşandı.
Video sosyal medyada viral oldu.
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