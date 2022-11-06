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Gündem Atatürk büstüne zarar verdiği için tutuklandı
Gündem

Atatürk büstüne zarar verdiği için tutuklandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:11:00 -
Atatürk büstüne zarar verdiği için tutuklandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Yozgat'ta Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstüne önceki gün benzin döküp yakmaya çalıştığı öne sürülen D.S. (24), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklanan D.S'nin ağabeyi olan A.S'nin 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar vermekle itham edildiği için çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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