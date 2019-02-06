Ataşehir’in 30 yıllık sorunu çözüme kavuşacak

Rıfat Bilgin İstanbul

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir’deki 30 yıllık sorunun çözüleceğinin müjdesini verdi. İsmail Erdem, Ataşehirlilerin yıllardır sorunu haline gelen gümrüğün kaldırılarak Millet Bahçesi yapılacağının sözünü verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan gümrüğün kaldırılarak Millet Bahçesi yapılacağı sözünü alan Erdem, yapılacak dev hizmetin Ataşehirliler için hayırlı olmasını diledi. Millet Bahçesi yapılacak gümrüğün son durumu ise havadan görüntülendi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, “Erenköy Gümrüğü 30 yıldır, İnönü, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy ve Atatürk Mahallelerinde yoğun bir trafik yükü oluşturuyor. Gece yarılarında çalışan tır’lar, kamyonlar gelip ara sokaklara kadar park ediyorlar. Hem trafik yükü çok ağır hem de orada yıllardır çevre açısından ciddi bir kirlilik söz konusu. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey ile de paylaştık. Sayın Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanımızı aradı ve konuyla ilgili görüştüler. İnşallah hayırlı gelişmeler olacak. 260 bin metrekarelik gümrük alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlanıyor. Bakanımız bize müjdeyi verdi ve “Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 260 bin metrekare alanı Millet Bahçesi yaparız, Ataşehir halkına armağan ederiz” dedi. Ataşehir için yeni projeler hazırlayan Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Millet Bahçesi Ataşehir’e hayırlı olsun”. diye konuştu.