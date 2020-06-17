Ataşehir'deki okullar LGS öncesi dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ilçedeki okulları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin sağlığını korumak amacıyla 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavı öncesi Ataşehir’deki okullar ilaçlandı.

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği ve sınavların yapılacağı 52 okulda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar dezenfekte edildi.



Hem öğrenci ve görevlilerin sağlığını korumak hem de velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak için koruyucu önlemler kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmalarıyla okullar sınava hazır hale getirildi.



Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdikleri tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılıyor. Bakterilere ve virüslere karşı yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılan ilaçların insan sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmuyor.