Ataşehir’de Zabıta Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Törene Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Battal Sarıkaya ve Zabıta personeli de katıldı. Ardından zabıta kıyafeti giymiş çocuklarla birlikte, Ataşehir’deki esnaf ziyaret edildi. Minik zabıtalar ziyaretlerinde çiçek dağıttı.

Zabıta Haftası kapsamında, Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kahvaltıda bir araya geldi. Zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der ve birim müdürlerinin de katıldığı kahvaltı ile zabıta biriminin moral ve motivasyonu artırıldı.

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yasa ve yönetmelikler çerçevesinde görev ve sorumluklarını en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, yıl boyunca aralıksız şekilde çalışan tüm zabıta personeline emekleri için teşekkür etti.

Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde aktif rol aldıklarını belirten Zabıta Müdürü Battal Sarıkaya ise 7/24 halkla iletişim içerisinde olduklarını, güler yüzle, yol gösteren, kendini geliştiren, yenileyen, modern bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.