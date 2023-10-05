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Yerel Ataşehir’de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Ataşehir’de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 03:49:00 - 2023-10-05 03:50:15

Ataşehir’de bir motosiklet ters yönden karşı tarafa geçmek isterken sol tarafından gelen minibüsle çarpıştı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kağnıcılar Sokak üzerinden gelen 34 FJF 981 plakalı motosiklet ters yönde olan Merkez Cami Sokağına geçmek isterken yoldan gelen 34 M 3227 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolun 3 metre kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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