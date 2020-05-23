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Ataşehir’de kumar oynanan adrese baskın: 19 kişiye para cezası verildi

Ataşehir’de polisin kumar oynanan adrese düzenlediği operasyonda 19 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:27:33 -
Ataşehir’de kumar oynanan adrese baskın: 19 kişiye para cezası verildi

Ataşehir’de polisin kumar oynanan adrese düzenlediği operasyonda 19 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 83 bin 695 TL para cezası verildi.


Ataşehir’de Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi’nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri adrese operasyon düzenledi. İkametten iş yerine çevrilen adreste masa etrafında ve saklanmış olarak toplam 19 şahsın olduğu anlaşıldı. İş yerinde bulunan 19 şahsın her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçuna istinaden 3 bin 180 TL, “5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet” suçuna istinaden bin 225 TL olmak üzere toplam 83 bin 695 TL idari para cezası işlemi uygulandı. “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan hakkında adli tahkikat yapılan iş yeri sorumlusu Oktay D. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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