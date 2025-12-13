  • İSTANBUL
Ataşehir'de korkutan yangın

İstanbul, Ataşehir’de bir otelin çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.15 sıralarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Rise Inn isimli otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

