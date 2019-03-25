0553 313 94 23

Ataşehir’de İsmail Erdem’in Sevgi Yürüyüşü’ne binlerce Ataşehirli katıldı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, vatandaşlarla beraber “Sevgi Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:06
Ataşehir’de İsmail Erdem’in Sevgi Yürüyüşü’ne binlerce Ataşehirli katıldı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, vatandaşlarla beraber “Sevgi Yürüyüşü” gerçekleştirdi. İsmail Erdem, bu yürüyüş sırasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.



Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ferhatpaşa Mahallesi’nden Yeni Çamlıca Mahallesi’ne kadar süren Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı. Büyük küçük herkesten destek alan ve zaman zaman durarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan İsmail Erdem, fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. Çocukları seven, ihtiyar teyzelerin elini öpen Başkan Erdem, sokaklarda ve caddelerde bulunan iş yerlerine de girerek esnafı tek tek selamladı. Ferhatpaşa’dan Yeni Çamlıca Mahallesi’ne kadar süren yürüyüş sonunda Başkan Erdem, otobüs üstünden vatandaşlara seslendi.



“31 Mart’ta vatandaşımız değişim istiyor”


Sevgi Yürüyüşü’nün ardından vatandaşlara seslenen Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Bugün Pazartesi dedik, Ferhatpaşa’dan Yeni Çamlıca Mahallesi’ne kadar binlerce komşumuz bu muhabbet iklimine iştirak ettiler. Komşularımı tebrik ediyorum. Yüksek bir heyecan var. 31 Mart’ın habercisi bu heyecan. Vatandaşımızın isteği, arzusu hizmet almak. 45 yıldır tapu mücadelesi veren bir mahalledeyiz. Bu mahallede 60 bin komşumuz yaşıyor. Uzun yıllardır tapu ve mülkiyet ile uğraşıyorlar. İmarsız bir bölge, mülkiyet olmadığı için imar da çıkarılamıyor. 60 bin komşu burada açık cezaevinde yaşar gibi depremlik binalarda yaşıyorlar. Sokaklar dar, yeşil alanı yok. Okula ihtiyaç var, okul alanı yok. Gençlik merkezleri yok. Kütüphaneler yok. Halı sahalar yok. Gençlik de perişan, çocuklar da perişan. Onun içinde diyoruz ki, 31 Mart’ta vatandaşımız değişim istiyor. 31 Mart’ta Ataşehir’de değişim yaşanacak. 1 Nisan itibari ile bölgemizin sorunlarını bir bir çözeceğiz. Önce mülkiyet, sonra imar. İmar ile beraber bölgemize hizmetler ulaşmış olacak.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:06
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Özil de o kampanyaya katıldı!
    1. Mesut Özil de o kampanyaya katıldı!
    2. "Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye..
    3. Alanyaspor’da Bursaspor maçı..
    4. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    5. Esed rejiminden Golan Tepeleri..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    7. "İşgal ve savaş politikaları..
    8. "ABD Arapların ana düşmanı oldu"
    9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    10. BM'den "Golan Tepeleri'nin statüsü..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. Bakandan altız yavrulayan koyuna nazar..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    14. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Trump'ın..
    15. Sivasspor'da, Kayserispor maçı..
    16. "AB, İsrail'in Golan Tepeleri..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. AB'den İsrail ve ABD'ye jet tepki:..
    19. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    20. Kuşadası’nda olta iğnesi yutan caretta..
    21. Türkiye-Moldova maçından notlar
    22. Kuşadası’nda Adalet Ormanı için fidan..
    23. Hırsızlık zanlısı kafede kahve içerken..
    24. Genelkurmay çatı davası
    25. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(ABD..
    26. Kalın'dan ABD ve İsrail'in saldırısına..
    27. BM'den Golan Tepeleri açıklaması!
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın..
    29. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    30. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara’da..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler