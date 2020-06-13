  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ataşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:28:38 -
Ataşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy ve Ferhat Paşa mahallelerindeki iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve aracın plakasını belirledi.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, araçla seyir halinde olan şüpheli Gökhan Y'yi (33) Yeniçamlıca Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Şüphelinin ihtara uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri, aracın lastiğine ateş etti. Patlak lastikle bir süre ilerleyen şüpheli, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şüpheli Gökhan Y., kovalamaca sonucu yakalandı.

İncelemede, şüphelinin "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı