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Aktüel

Ataşehir'de 217 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:46:27 -
Ataşehir'de 217 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 217 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Örnek ve Ferhatapaşa mahallelerinde iki adreste arama yapan ekipler, 217 kilogram kaçak tütün, 70 bin 280 makaron, 113 bin boş makaron ve makaron doldurmakta kullanılan 2 elektrikli makine buldu. 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan zanlılar, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.


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