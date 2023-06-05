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Sosyal Medya Ataşehir'de 2 kadının yol kavgası sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Ataşehir'de 2 kadının yol kavgası sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 18:08:00 - 2023-06-05 18:12:54

İstanbul Ataşehir'de iki kadının trafikteki kavgası sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Ataşehir'de iki kadının trafikteki kavgası sosyal medyada gündem oldu.

Bir aracın kendi aracına çarpmasıyla dışarı çıkan kadının 'çocuğum var arabada, kursa geç kalıyor. Bipolar hastasıyım ben. Seni hasta ederim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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