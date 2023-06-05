Ataşehir'de 2 kadının yol kavgası sosyal medyada gündem oldu
İstanbul Ataşehir'de iki kadının trafikteki kavgası sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Ataşehir'de iki kadının trafikteki kavgası sosyal medyada gündem oldu.
Bir aracın kendi aracına çarpmasıyla dışarı çıkan kadının 'çocuğum var arabada, kursa geç kalıyor. Bipolar hastasıyım ben. Seni hasta ederim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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