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Aktüel

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun 23 Nisan mesajı dünyanın farklı ülkelerinden karşılık buldu

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun 23 Nisan mesajı dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklardan karşılık buldu.

2020-04-23 09:40:19 -
Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun 23 Nisan mesajı dünyanın farklı ülkelerinden karşılık buldu

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun 23 Nisan mesajı dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklardan karşılık buldu. Ataşehir Belediyesi, birçok farklı ülkedeki çocukların 23 Nisan mesajları gönderdikleri videoları bir araya getirdi.


Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dünyanın farklı ülkelerinde yüzlerce çocuk, bu mesaja karşılık vererek kendileri de mesajlarını iletti. Yüzlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda mesajları ile bir araya geldi. Ataşehir Belediyesi de, farklı dilleri konuşan yüzlerce çocuğun aynı mesajda buluştuğu videoları birleştirerek renkli görüntüler oluşturdu.

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