THY - Trabzon
0553 313 94 23

Ataması yapılan genç öğretmen bu halde bulundu!

Burdur'da, bu yıl ataması yapılan sınıf öğretmeni Hilal A. (26), oturduğu dairenin banyosunda şalla kendisini asarak intihar girişiminde bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:19
Ataması yapılan genç öğretmen bu halde bulundu!

Burdur'da Gazi Caddesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında arkadaşlarıyla yaşayan Hilal A., dün gece girdiği banyoda şalla kendisini tavana astı. Hilal A.'nın banyodan uzun süre çıkmadığı gören arkadaşları, şüphelenip içeri girdi. Hilal A.'yı asılı bulan arkadaşları hemen indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin müdahale ettiği Hilal A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun olan ve bu yıl Hatay'a atanan Hilal A.'nın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:19
  1. Hatay
  2. Burdur
  3. Genç öğretmen
  4. intihar girişimi
  5. kendini astı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vidanjörden dereye boşalttılar! Vali isyan etti
    1. Vidanjörden dereye boşalttılar! Vali..
    2. İngiltere'de Türk Lirası kalmadı
    3. İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap..
    4. Kenan Sofuoğlu Afyon Spor Merkezleri'nde
    5. Ameliyatla kalça kemiğini yüzüne..
    6. Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk..
    7. Karşılaşmaya TL logolu formayla..
    8. Konya'da sopalı kavga: 1 kişi öldü
    9. PKK'lıların yaktığı araçların son hali..
    10. Nil Nehri'nde facia: 22 öğrenci öldü!
    11. İstanbul KYK yurtları
    12. Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte..
    13. Ruhani kesin konuştu! 'Artık ABD ile..
    14. 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması
    15. Ali Erbaş: Devletimiz mazlumlara umut..
    16. Yaramaz papağan, kendisini kurtarmaya..
    17. Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli..
    18. 'ABD tüm müzakere imkanını ortadan..
    19. KYK yurt ücreti ne kadar?
    20. Konya'da otomobilin çarptığı yaya..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?