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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 03:58:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.

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