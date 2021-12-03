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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:36:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi Önal, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne de aynı yerde genel müdür yardımcısı Adem Başar atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Batman İl Müftülüğüne ise Nihat Kök'ün ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevinden alındı.

 

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