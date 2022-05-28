Atama bekleyen öğretmenlere mesaj var

YENİ AKİT ANKARA

Öğretmen adaylarının her zaman olduğu gibi gözü kulağı yine atama yapılacak tarih ve sayılara çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili son gelişmeyi Memur-sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın duyurdu.

Daha önce bir mesaj paylaşan Ali Yalçın atama bekleyen öğretmenlerin ‘twitter sohbet odası’ konuğu olmuş ve "Milli Eğitim Bakanı Sn.Mahmut Özer’in demeçlerinde de talebe ilişkin iyi niyeti görüyor,yeni atama için umudumuzu koruyoruz." demişti.

Memur-sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın paylaştığı son mesajda şunları yazdı:

"Atama Bekleyen Öğretmenlerin talebini sosyal medyada gündeme taşıdığımız gibi Bakanlıkla görüşmemizde gündeme getirip,talebi önemseyip desteklediğimizi her ortamda,her fırsatta ifade ettik. Kadrolu öğretmen atamasını önemsemeyi de yeni atama talebine desteğimizi de sürdüreceğiz."