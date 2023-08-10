Ataların ne ki sen ne olacaksın! Ümit Özdağ: Halil Konakcı İstiklal Mahkemesi'de yargılanmalı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Konakcı Hoca'nın İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanması gerektiğini söyledi.

Darbeci artığı Ümit Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

Referandum ile Türklüğü kanıtlanmış Hatay’ın çoğunluğu Arap diyerek BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor, Hatay Fransızlarda kalsaydı da ezan Arapça okunsaydı diyor. Sen bir de Cezayirlilere anlat bunu. Ve bu Türk devleti ve Milletine düşman, Hz. Muhammed, Hz. Meryem ile evlenecek diyen adamı (lafın geliişi) 5 polis memuru koruyor. Oysa hak ettiği İstiklal Mahkemesinde yargılanmak.