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Spor

Atalantalı genç futbolcu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:48:12 -
Atalantalı genç futbolcu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Atalanta'nın oyuncusu 19 yaşındaki Andrea Rinaldi, geçirdiği beyin anevrizması sonrası hayatını kaybetti.

Oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah vefat ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başkan Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.

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