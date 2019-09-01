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Atalanta'dan Martin Skrtel'e büyük şok!

Geçtiğimiz günlerde Atalanta ile resmi sözleşme imzalayan Skrtel için İtalyan basınından şok bir iddia ortaya atıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:07
Atalanta'dan Martin Skrtel'e büyük şok!

Martin Skrtel'in Atalanta macerası kısa sürdü. Slovak futbolcu İtalyan ekibinden ayrılıyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta ile masaya oturan ve Serie A ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayan Skrtel, kulübüyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldı. Oyuncunun Atalanta ile yola devam etmek istemediği iddia edildi.

34 yaşındaki futbolcu sözleşmesi bittikten sonra yeni kontrat için Fenerbahçe ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Atalanta'nın fesih açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor.

9 Ağustos'ta İtalyan takımına imza atan Martin Skrtel yeni takımında henüz maça çıkmadı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:07
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