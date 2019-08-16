0553 313 94 23

Atakum Belediyespor’dan “Spor Akademisi”

Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulan Etüt ve Rehberlik Merkezi ile yoluna Spor Akademisi olarak devam edeceğini belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirebilmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:23
Atakum Belediyespor’dan “Spor Akademisi”

Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulan Etüt ve Rehberlik Merkezi ile yoluna Spor Akademisi olarak devam edeceğini belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirebilmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik” dedi.


Her yaştan sporcunun kaliteli eğitim aldığı Atakum Belediyespor, bünyesinde Etüt ve Rehberlik Merkezi kurarak spor yapan gençlerin akademik eğitimdeki başarılarının artması ve sporcuların psikolojik gelişiminin de sağlanması için önemli bir adım attı. Kulüp çatısı altında kurulan Etüt ve Rehberlik Merkezi ile Atakum Belediyespor, Atakum’u temsil edecek ahlaklı, eğitimli, disiplinli, sporla iç içe gençler yetiştirmek konusundaki hedefini de yükselterek Spor Akademisi olarak yoluna devam edecek.



Hem spor hem ders


Spor ahlakını en üst seviyede tutan genç sporcular yetişmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Deveci, “Göreve başladığımız tarihten itibaren yeniden yapılandırmakta olduğumuz Atakum Belediyespor artık geleceğini kurgulayan, kurumsal yapısını oluşturma yolunda önemli adımlar atmayı başarmış bir kulüp haline geldi. Kulübümüzde kurumsal yapılanmayı hayata geçirmeye başladığımız günden bu yana çok sayıda projeyi başlatmış olduk. Bunlardan en önemlilerinden biri de Atakum Belediyespor çatısı altında çeşitli branşlarda spor yapan çocuklarımızın okul eğitimlerinin olumsuz etkilenmemesi için bir eğitim kadrosu oluşturarak bir Etüt ve Rehberlik Hizmeti kurmaktı. Böylece Atakum Belediyespor yoluna Spor Akademisi olarak devam ederek çocuklarımızın antrenman öncesinde veya sonrasında ödevlerine, ders eksiklerine uzman kadromuzla yardım edecek. Böylece öğrencilerimiz hem sporunu hem de ödevlerini yaptıktan sonra evlerinde aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilecekler. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirebilmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Gençlerimiz, Atatürk’ün gösterdiği hedefte ilerleyerek yalnızca futbol değil her bir spor dalında kendilerini geliştirecek ve güzel kentimize spor ahlakını dalga dalga yayabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Etüt ve Rehberlik Merkezi’nde görev yapacak öğretmenlerimize de şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varto’da “Zelzele 66” adlı tiyatro oyunu sahnelendi
    1. Varto’da “Zelzele 66” adlı tiyatro..
    2. Hükümet, memur ve memur emeklisine..
    3. Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe..
    4. "Türkiye'de ulaşımda sağlanan..
    5. Toprak altında kalan adam hayatını..
    6. Hayvan pazarında bayram sonrası..
    7. Adıyaman'da şehitler için mevlid-i..
    8. 3 günlük köpek yavrularını çöpe atan..
    9. Üç gündür kayıp olan engelli adam her..
    10. MOTAŞ’tan zam açıklaması
    11. Şahinbey’de parklar temizleniyor
    12. Melikgazi’de klasik araçlarla nostalji..
    13. Memur zammında hükümetin teklifi..
    14. Başkan Dr Palancıoğlu:
    15. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    16. Namazda caminin tavanı çökünce..
    17. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    18. Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene..
    19. New York’ta metro istasyonunda şüpheli..
    20. Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı..
    21. 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir..
    22. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    23. Karaman’da namaz sırasında cami tavanı..
    24. Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
    25. Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını..
    26. Giresun’un Espiye ilçesinde yangın
    27. Manisa’dan Suriyeli miniklere mesir..
    28. Atambayev'in mal varlığı donduruldu
    29. Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını..
    30. Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak..
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler