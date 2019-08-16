Atakum Belediyespor’dan “Spor Akademisi”

Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulan Etüt ve Rehberlik Merkezi ile yoluna Spor Akademisi olarak devam edeceğini belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirebilmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik” dedi.

Her yaştan sporcunun kaliteli eğitim aldığı Atakum Belediyespor, bünyesinde Etüt ve Rehberlik Merkezi kurarak spor yapan gençlerin akademik eğitimdeki başarılarının artması ve sporcuların psikolojik gelişiminin de sağlanması için önemli bir adım attı. Kulüp çatısı altında kurulan Etüt ve Rehberlik Merkezi ile Atakum Belediyespor, Atakum’u temsil edecek ahlaklı, eğitimli, disiplinli, sporla iç içe gençler yetiştirmek konusundaki hedefini de yükselterek Spor Akademisi olarak yoluna devam edecek.

Hem spor hem ders

Spor ahlakını en üst seviyede tutan genç sporcular yetişmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Deveci, “Göreve başladığımız tarihten itibaren yeniden yapılandırmakta olduğumuz Atakum Belediyespor artık geleceğini kurgulayan, kurumsal yapısını oluşturma yolunda önemli adımlar atmayı başarmış bir kulüp haline geldi. Kulübümüzde kurumsal yapılanmayı hayata geçirmeye başladığımız günden bu yana çok sayıda projeyi başlatmış olduk. Bunlardan en önemlilerinden biri de Atakum Belediyespor çatısı altında çeşitli branşlarda spor yapan çocuklarımızın okul eğitimlerinin olumsuz etkilenmemesi için bir eğitim kadrosu oluşturarak bir Etüt ve Rehberlik Hizmeti kurmaktı. Böylece Atakum Belediyespor yoluna Spor Akademisi olarak devam ederek çocuklarımızın antrenman öncesinde veya sonrasında ödevlerine, ders eksiklerine uzman kadromuzla yardım edecek. Böylece öğrencilerimiz hem sporunu hem de ödevlerini yaptıktan sonra evlerinde aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilecekler. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirebilmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Gençlerimiz, Atatürk’ün gösterdiği hedefte ilerleyerek yalnızca futbol değil her bir spor dalında kendilerini geliştirecek ve güzel kentimize spor ahlakını dalga dalga yayabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Etüt ve Rehberlik Merkezi’nde görev yapacak öğretmenlerimize de şimdiden başarılar diliyorum” dedi.