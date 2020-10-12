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Spor Atakaş Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür
Spor

Atakaş Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:03:00 -
Atakaş Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şehrin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların ciğerleri yaktığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bizim için daha anlamlı bir 'meydan okuma' yok. Hatayspor olarak bütün meydan okumaları kabul ediyoruz. Hatay için el ele diyerek, Hatay'ımıza fidan bağışlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Hatayspor olarak, ormanlarımızın yanı sıra umutlarımızı da yeşerten bu kampanya için gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Biz aynı ciğerlerden nefes alan tek bir vücuduz."

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