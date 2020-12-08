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Spor Atakaş Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Atakaş Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Ömer Erdoğan: "İnşallah yarın Erzurum'u yenip, bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:51:49 -
Atakaş Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı 5. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas çalışması yaptı.

Ömer Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla çok yoğun bir maç trafiğe gireceklerini söyledi.

Bu periyodu hem sağlıklı hem de başarılı geçirmek istediklerini belirten Erdoğan, maç trafiği dolayısıyla çok fazla antrenman yapma şanslarının da olmayacağını kaydetti.

Sahalarında karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz tamamıyla yarına odaklandık. İyi hazırlandık ve konsantre olduk. Oyuncularımdan Mesut ve Soner haricinde eksiğimiz yok. İnşallah yarın Erzurum'u yenip, bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Bu dönemde bütün oyuncularımızı kullanmamız gerekiyor. Bu dönemde inşallah az hasar veririz. Hem sakatlık hem koronavirüs yaşamayız, aynı zamanda cezalı duruma düşen oyuncularımız olmaz. Alternatifli bir kadromuz var. Belki bu zamana kadar az fırsat bulan arkadaşlarımıza da fırsat veririz. Çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. En sağlıklı, başarılı şekilde bu yoğun maç temposundan çıkmak istiyoruz."

Kanat oyuncusu Akintole de yarın 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray karşısında aldıkları sonucun kendileri için iyi olmadığını ifade eden Akintole, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kendilerini iyi hazırladıklarını aktardı.

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da 21 gün içinde 7 maç oynayacaklarını ve bunun takımın gelecekte kaderini belirleyeceğini bir dönem olduğunu belirtti.








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