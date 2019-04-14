Atakan Yüksel Avrupa şampiyonu oldu! Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Polonyalı rakibi Gevorg Sahakyan'ı yenen Atakan Yüksel, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenen Atakan Yüksel, altın madalya kazandı.

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