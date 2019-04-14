Atakan Yüksel, Avrupa şampiyonu
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde Atakan Yüksel, Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenerek altın madalya kazandı14 Nisan 2019 Pazar 19:25
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, altın madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo final mücadelesinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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