Atakan Yüksel, Avrupa şampiyonu - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde Atakan Yüksel, Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenerek altın madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, altın madalyanın sahibi oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo final mücadelesinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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