Atakan Ekiz Kömürspor’da Zonguldak Kömürspor, Adanaspor’un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Adanaspor’un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor transferin son gününde bir takviye daha yaptı. Kırmızı-lacivertli takım Adanaspor’un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Zonguldak Kömürspor, Genç oyuncu Ekiz’in lisans işlemlerini tamamlayarak transferi noktaladı.

Adanaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz sırasıyla, 1920 Maraşspor, Kozanspor, Ofsspor ve Adanaspor formalarını giydi.

Genç oyuncu Ekiz’in TFF 1. Lig’de 9, TFF 2. Lig’de 5, TFF 3. Lig’de 36 maçı bulunuyor. Savunma oyuncusu Atakan Ekiz’in 3. Lig’de Kozanspor forması ile 1 golü bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.