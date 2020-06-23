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Gündem

Atakan Arslan'ı şehit eden alçaklar için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:32:00 -
Atakan Arslan'ı şehit eden alçaklar için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili tutuklu Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin ile onlara yardım eden 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

İDAM,İDAAAAAAAM..HANİ BAĞIMSIZLAŞMIŞTIK.KİMİN KORKUSUNU ÇEKİYORUZ.O HALDE İDAM,İDAAAAAAAMMMMMM.İDAM.
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Hayrettin Hatunoğlu

Birkaç yıl sonra afla salacağınız katil ve hırsızlara neden ceza veriyorsunuz?
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