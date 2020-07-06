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Teknoloji

ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı kamerada

Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:38:00 - 2020-07-06 15:40:29
ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı kamerada

Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bitlis’in Çeltikli bölgesinde Haziran ayında yapılan bir operasyona ilişkin çekilen görüntülerde, helikopterin uçuşu ve telsiz konuşmaları yer aldı.

Görüntülerin 360 derecelik kamera ile çekilmesi nedeniyle görüntüleri izleyenler, helikopterin uçuşunu kokpit içindeki her açıdan görme imkanı da buldu.

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