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Teknoloji Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı
Teknoloji

Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ATAK FAZ-2 helikopterinin kalifikasyon testleri Aralık 2020’de başarıyla tamamlandı. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerinin 2021 yılında ilk teslimatının yapılması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:55:00 -
Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı

ATAK FAZ-2 helikopterinin ilk uçuşunu Kasım 2019’da TUSAŞ tesislerinde başarıyla gerçekleştirilmişti. T129 ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu Kasım 2019’da başarıyla gerçekleştirmiş ve kalifikasyon testlerine başlanılmıştı. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerinin 2021 yılında ilk teslimatının yapılması planlanıyor.

Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn, 28 Aralık 2020’de resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelmişti. Saadoonn’un ziyareti süresince Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini de gezmiş ve ürünler hakkında bilgi almıştı. Geziye dair Irak Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ATAK Faz-2 helikopterinin seri üretim hattında olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii-TUSAŞ tarafından üretilen 57 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 51 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 6 adet ATAK helikopteri teslimatı yapıldı. ATAK FAZ-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 adet teslim edilecek.

Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecek.

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