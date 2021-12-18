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Teknoloji "ATAK Helikopteri" için sıraya girdiler
Teknoloji

"ATAK Helikopteri" için sıraya girdiler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında "T-129 ATAK Helikopteri" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:15:00 -
"ATAK Helikopteri" için sıraya girdiler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk’te yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu. Demir, TUSAŞ firması tarafından üretilen "T-129 ATAK Helikopteri" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Demir, Filipinler ve Pakistan'ın yanında birkaç ülkenin daha T-129 ATAK ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Öte yandan TUSAŞ tarafından Filipinler Hava Kuvvetleri'ne "ATAK Helikopteri" teslimatları devam etmekte. Pakistan ile de 30 adet T-129 ATAK için sözleşme imzalandı ancak ABD'nin motor ambargosu nedeniyle teslimatlar henüz başlamadı.

 

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