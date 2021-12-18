"ATAK Helikopteri" için sıraya girdiler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk’te yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu. Demir, TUSAŞ firması tarafından üretilen "T-129 ATAK Helikopteri" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Demir, Filipinler ve Pakistan'ın yanında birkaç ülkenin daha T-129 ATAK ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Öte yandan TUSAŞ tarafından Filipinler Hava Kuvvetleri'ne "ATAK Helikopteri" teslimatları devam etmekte. Pakistan ile de 30 adet T-129 ATAK için sözleşme imzalandı ancak ABD'nin motor ambargosu nedeniyle teslimatlar henüz başlamadı.