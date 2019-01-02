Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Tavukçuluk Enstitüsü Müdürü Serdar Kamanlı, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nün 1930 yılında tavukçuluk araştırma hizmetlerini yurt genelinde verimli ve ekonomik şekilde sağlayacak teknik, ekonomik ve teknolojik araştırmalar yapmak, yetiştiricinin istifadesine sunmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu söyledi.

Damızlık civcivler Irak ve Gürcistan’da büyük talep görüyor. Tavukçuluk Enstitüsü Müdürü Serdar Kamanlı, “Bize yumurta tavuğu satacak kimse olmazsa bizim için sıkıntı değil. Bizim yerli tavuklarımız olmadan önceden damızlık tavukları yurt dışından alıyorduk. O zaman dışa bağımlıydık. Artık ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yumurta tavuğumuz var” dedi.

Üç yerli tavuk

11 yumurtacı saf hat üzerindeki ıslah çalışmaları neticesinde Türkiye şartlarında en iyi verimi veren 3 hibrit geliştirildiğini ifade eden Kamanlı, “Bu hibritlerden ikisi kahverengi (ATAK ve ATAK-S) biri ise beyaz yumurtacı hibrit (ATABEY). Yerli otomobili yapmak için çalışıyoruz ya biz kendimize ait yerli 3 yumurtacı tavuğumuzu geliştirdik. Şu an geliştirdiğimiz bir tavuğumuzu da tescil ettireceğiz” ifadesini kullandı.

Yurtdışına bağımlılık bitti

Türkiye’de gerek özel sektör, gerekse kamu sektöründe yumurtacı damızlık konusunda saf hatlara sahip olan ıslah ve üretim çalışmaları yapan tek kuruluşun Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü olduğunun altını çizen Kamanlı, “Piyasaya da veriyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile ülkemizin yumurta tavuğu ebeveyn ve hibrit ihtiyacı bakımından tamamen yurt dışına bağımlılığı ortadan kalktı” dedi.



Bütün tavukların kanat numarasının bulunduğunu belirten Kamanlı, “Yumurtadan çıkar çıkmaz bir numara veriyoruz. Yumurta ağırlığını, ilk yumurtlamasını kaydediyoruz. Veri almak için kimliklendirme çok önemli. Her bir tavuğun kimliği, 20 yıl geri kadar dedelerinin bilgileri de var” dedi. Güvenlik açısından verilerin yedeklediklerini vurgulayan Kamanlı, “Hangi tavuğun hangi saatte yumurta yaptığı kayıt altına alınıyor. Toplayan arkadaş telsiz ile idari birimdeki görevliye söylüyor ve orada kayıt altına alınıyor” dedi. Damızlık yumurta tavuklarının Tokat’ta yedeklendiğini söyleyen Kamanlı, “Oraya hiç kimse girmiyor. Sağlıklı olarak tutuyoruz. Acil durum olduğunda oradaki tavukları getireceğiz” şeklinde konuştu. Kamanlı, enstitünün 24 saat kameralarla izlendiğini, etrafı çift tel örgü duvarla örülü olduğunu ve kümeslere sinek bile girmeyecek şekilde korunduğunu, sürekli kümeslerin temizlendiğini ifade etti.





“Yerli üretim yapıyoruz ama tamamen yerli kullanıyoruz anlamı çıkmasın” diyen Kamanlı, “Mesela Katar’a ambargo uygulandı. İçecek süt bulamadılar, Türkiye’den süt gitti. İran’a ambargo uygulanıyor ve bu konuda çalışmalar yapıyor. Dışarıya bağımlı olursanız çok zor duruma düşersiniz. Yerli silahın, yerli otomobilin, yerli tavuğun olacak. Yerli otomobili halen yapmaya çalışıyoruz ama biz yerli tavuğumuzu ürettik. Yurtdışında bir sıkıntı olduğunda ve bize yumurta tavuğu satacak kimse olmazsa bizim için sıkıntı değil. Bir sıkıntı olduğunda Türkiye’nin hibrit yumurtacı tavuk ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Bizim yerli tavuklarımız olmadan önceden damızlık tavukları yurt dışından alıyorduk. O zaman dışa bağımlıydık. Artık ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yumurta tavuğumuz var” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak