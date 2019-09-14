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Ata tohumlarıyla yetiştirilen organik ürünlere ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi’nde yaşayan Fethiye Orman (48), kendi tarlasında ata tohumlarıyla yetiştirdiği organik ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
Ata tohumlarıyla yetiştirilen organik ürünlere ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi’nde yaşayan Fethiye Orman (48), kendi tarlasında ata tohumlarıyla yetiştirdiği organik ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.


Hayvan gübresi kullanılarak ata tohumlarıyla organik ürün yetiştirdiğini söyleyen Orman, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çok çalıştığını belirtti. Orman, “Kendimize ait tarlamızda, hiç bir kimyasal madde kullanmadan, bir yıl önceki ürünlerimizin ata tohumlarıyla organik ürün yetiştiriyoruz. Bu hafta pazara getirdiğim taze fasulyenin kilosunu 5 TL’ye, pembe köy domatesin kilosunu 2 TL’ye, yeşil biberin kilosunu 2 TL’ye, patatesin kilosunu ise 1,5 TL’ ye sattım. Fide yetiştirme ve çapalama ve sulamada ailem bana yardımcı oluyor, şimdiden gelecek yıl için tohum biriktirmeye başladım” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
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