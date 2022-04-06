'Ata tohumları' yerli tohum geliştirilmesinde kilit rol oynuyor

Yüksel, AA muhabirine, genetik kaynak olarak ata tohumlarının üretimde büyük katkılar sağladığını ve yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu söyledi.

Ata tohumlarının, yerli tohum geliştirilmesinde kilit rol oynadığını belirten Yüksel, "Bu tohumların gen kaynakları olarak kullanılması bizim topraklarımıza ve coğrafi yapımıza daha uygun tohumların geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca tohumların ata tohumlarına uygun olarak üretilip tescillenmesi, sertifikalandırılması ve sonrasında ticarete sunulmasında hiçbir yasak bulunmuyor." dedi.

Yüksel, ata tohumlarının özellikle geniş alanda üretim yapan üreticiler tarafından verimlilik ve hastalık gibi bazı kaygılar nedeniyle henüz çok fazla tercih edilmemesine karşın kullanımının giderek arttığını dile getirdi.

Hububatta yaklaşık yüzde 80, baklagillerde yüzde 85, sebzede yüzde 67 yerli tohum kullanıldığı bilgisini veren Yüksel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yerli tohum üretimi de kullanımı da artıyor. Bunların artmasında ata tohumları kullanılarak bizim üreticilerimize uygun tohumların geliştirilmesinin büyük katkısı var. Ülkemiz tohumculuk sektöründe güçlü bir ülke. Son yıllara ilişkin veriler de bunu gösteriyor. Geçen yıl toplam 1 milyon 324 bin ton tohum üretildi, 76 bin ton tohum ihraç edildi, 49 bin ton tohum ithalatı gerçekleştirildi. Yani Türkiye, net tohum ihracatı yapan bir ülkedir."

"Tohum gen bankaları geçmişimiz ve geleceğimiz"

Yüksel, dünyada tohum ithalatı yapmayan ülkenin bulunmadığına dikkati çekerek, bir tohumun geliştirilmesi için başka tohumlara ihtiyaç olduğunu anlattı.

GDO'lu hibrit tohumların farklı olduğunu vurgulayan Yüksel, Türkiye'de GDO'lu tohum almanın, satmanın ve yetiştirmenin yasak olduğunu dile getirdi. Yüksel, GDO tespit edilen tohumlukların ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.

Türkiye'de iki tohum gen bankasında yaklaşık 117 bin tohum örneğinin muhafaza edildiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Tohum gen bankalarımız bizim geçmişimiz ve geleceğimizdir. Buralarda bulunan tohumlar birçok araştırmacı tarafından yeni tohumların üretilmesi için kullanılıyor. Aslında bize tohumda ithalatçı diyenlere en büyük kanıt budur. Yani biz kendi gen bankamızdan kendi tohumlarımızı üretebiliyoruz. Hatta bu tohumları ihraç edebiliyoruz.