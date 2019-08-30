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Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:15
Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği çerçevesinde düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.


Başkan Alinur Aktaş, 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Instagram Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurul üyeleri olan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa FotoFest Koordinatörü Murat Başlar, BUFSAD Başkanı Serpil Yavaş, BUFSAD Üyesi Bahar Borazan ve Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’i ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette, yarışmada dereceye giren fotoğraf sahipleri de hazır bulundu. 19-21 Temmuz tarihleri arasında çekilen ve 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ni anlatan 400 fotoğraftan 9’u para ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmanın birincisi olan Muammer İrtem’e 3000, ikincisi olan Ahmet Turan’a 2000 ve üçüncüsü olan Serdar Kıran’a da 1000 TL’lik hediye çeklerini teslim etti. Yarışmada mansiyon alan Halit Bozkuş, Senol Sevim, Mustafa Kılıç, Ümit Özgüler, Nebiha Bacıoğlu ve Ahmet Turan da 250’şer TL’lik para ödülüne lâyık görüldü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ni her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Keles-Kocayayla’da düzenlenen etkinliğin unutulmaz anlara neden olduğunu, Osmanlı’nın doğduğu ve vücut bulduğu toprakların Türk dünyası için önemini bildiklerini ve bu kültürü sağlıklı şekilde geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İnşallah önümüzdeki yıllarda çalışmalarımızı yaygınlaştırarak sürdüreceğiz” dedi. Konuşmasında şenliğin önemli parçalarından bir tanesinin yaşanılan güzel anların fotoğraflanması olduğuna değinen Başkan Aktaş, “Bize 900 civarında başvuru oldu. Başvurulardan 500’e yakını ‘hashtag’ uyumlu olmadığı için elendi. 400 civarındaki fotoğraf değerlendirmeye alındı. Bunlardan en güzel 9 tanesi bugün ödüllendirildi”diye konuştu. Başkan Aktaş, etkinliğe katılan ve eserleriyle ayrı bir anlam oluşturan fotoğraf sahiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:15
  1. fotoğraf
  2. sanat
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