ATA Freight'tan Türkiye kararı! Hepsi ülkemize yöneldi

ABD merkezli Türk sahipli şirket ATA Freight, yatırımlarını hızlandırıyor. ATA Freight Türkiye Genel Müdürü Erkan Aksoy, bir yandan Türkiye’de yeni depolar açacaklarını, diğer yandan da yeni şirket satın alma planları olduğunu söyledi.

ATA Freight, Rusya’ya Türkiye üzerinden yapılan transit taşımacılıkta önemli bir rol alıyor. ATA Freight 1996 yılında New York’ta Cengiz Oğuzhan tarafından kurulmuş bir şirket. Yıllar içinde geleneksel bir nakliye şirketinden yenilikçi ve tam entegre tedarik zinciri çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri haline dönüşen ATA Freight halen ABD, Türkiye, Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika’daki 30’dan fazla ofisi ve geniş acente ağıyla tüm dünyaya hizmet veriyor. Aksoy, pandemi döneminde yaşanan tüm zorluklara rağmen ATA Freight olarak müşterilerin büyük çoğunluğunu mağdur etmediklerini, yeni müşterileri de ekleyerek hizmet sunduklarını söyledi.

Şirketin yeni yatırım planlarını açıklayan Aksoy, “Öncelik Hindistan’da lojistik park projemiz var. Tüm operasyonları tek merkezden yürütmek. Hindistan’da 13 lokasyonda varız ve hava kargoda lider şirketlerden” dedi. Şirket, Türkiye’de de yatırımlarını artırıyor. Aksoy, “Son yapılan yatırımlarla 20 bin paletlik depolama kapasitesine ulaştık. İki ayrı soğuk hava depomuz var. Bunu artırmayı planlıyoruz” dedi.

ATA Freight global olarak 2022 ve 2023 için toplam 10 milyon doların üzerinde yatırım yapacak. ABD’de firma satın almak üzere de hazırlık yapılıyor. Aksoy, "Kara operasyonunu geliştirmek için sıfırdan yatırım yaparak zaman kaybedilmeyecek. Türkiye’de de böyle bir fırsat yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Savaş Türkiye için yeni pazar açtı"

Bu yılın ilk yarısına yönelik değerlendirme yapan Erkan Aksoy, negatif gelişmelerin yanı sıra Türkiye’yi pozitif etkileyen durumlarda olduğuna dikkat çekti. Aksoy, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeni tedarik zincirinde yeni bir modelin oluştuğuna dikkat çekerek, “Rusya’da, Çin’den mal alan Rus müşteriler ürün tedarik edemeyince Türkiye piyasasına yöneldiler. Biz de depolarımızda Rus piyasasına gidecek tekstil, ayakkabı, çanta gibi ürünleri depolama etiketleme yapıp konteyner veya TIR’la sevk ediyoruz. Rusya’ya direkt ürün gönderilemediği için birçok üçüncü ülkeden Türkiye’ye ürünler geliyor. Gümrüklü sahalara alınıyor, aktarmaları yapılıp Rusya’ya gönderiliyor. Yepyeni bir pazar açıldı Türkiye için” diye konuştu.

Türkiye’nin krizlerin ve fırsatların içinde olduğu bir ülke olduğunu ifade eden Aksoy, “Lojistik yöneticileri olarak ticaret neredeyse orada oluyoruz. Çarkları döndürmek için bu sürecin içinde olmanız gerekiyor” dedi.

ABD’deki bir e-ticaret platformuna bir konsolidasyon merkezi açtıklarını ifade eden Aksoy, “Türkiye’den ithal ettikleri ürünler buraya gidiyor. Biz Türkiye’deki 35 tedarikçiden yükleri alıp ABD’deki nihai noktaya göre organize ediyoruz. ABD’de yeni bir depo ve iç taşıma-kamyon yatırımları planlıyoruz. Yeni bir yatırım da Amerika’da olacak. ABD-Meksika arasında ürün tedariki yapan bir firmamız var. Bu yıl ABD’de bir depo açılmasını öngörüyoruz” dedi.

ABD’li lojistikçiler yeni pazar arıyor

ABD’deki resesyona da dikkat çeken Aksoy, "Pandemide ABD hükümetinin herkese maddi desteklerle içerideki ticaret sisteminde yoğunluk ve zorluklar yarattı. ABD bir kaosa girdi taşımacılık konusunda. ABD’de bir satın alma sürecinde şuan bir yavaşlama var. Yarı yarıya ve 4’te bir kapasite düşüşü yaşanıyor. Yeni pazarlar bulmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Hedef; 1 milyar dolarlık büyüklük

Orta vadeli hedeflerinin finansal olarak 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmak olduğunu ifade eden Aksoy, “Müşterilerle ilişkilerimizi dijital teknolojilerle daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tedarik zincirinin hassaslaştığı bir dönemi yaşadığımız için müşterilerin bulunduğu yerlerde tedarikçinin o bölgeye konuşlandırma hedefimizi var. Sektörün büyüme ortalaması yüzde 5,5 dünyada. En büyük 10 şirketin büyümesi yüzde 13,5. Biz bunun da üzerine çıkmak istiyoruz. Yüzde 15-20 büyümeyi sürdürmeye devam etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yabancılar, Rusya ile ticaret için bize geliyor”

ATA Grup, sadece taşımacılık hizmeti sunmuyor. Hindistan merkezli ATA Impex isimli bir şirketi de var. Aksoy, “Dünya üzerindeki global şirketler adına bulunduğu ülkelerde siparişleri müşteriden kabul ediyor ve tüm bölgedeki üreticilerden malları topluyor paketleme yapıyor ve kendi adına ihracatını yapıyoruz. Global bir şirket Hindistan veya Çin gibi ülkelerde 200’den fazla tedarikçi yerine ATA Impex ile ithalat yapıyor. Bu modeli genişletmek ve büyütmek istiyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor” dedi. Şirketin Türkiye’de de bu yatırımı var. Satın alma yönetimini Türkiye’de özellikle transit ticarette yapıyor. Aksoy, “Yurtdışında alıcı olan firmalar Türkiye’de şirket kurmak yerine bizim üzerimizden satın alma yapıp işlem sağlayabiliyor. Türkiye’de bu yeni gelişen bir model. Ciddi tecrübemiz var” açıklamasını yaptı.

Yapay zekaya sahip yazılım geliştirdi

ATA Freight, teknoloji tarafında da önemli yatırımlara imza atıyor. Şirket, kullandığı yazılımların çoğunu da kendi geliştiriyor. Aksoy, “ATA Freight olarak dijitalleşme bizim sektörümüzde kaçınılmayacak hızlı gelişen bir süreç. Yapay zeka bazlı yazılımlar sunuyoruz” dedi. Yapay zekada hava şartları, politik gelişmeler, korsan saldırıları, emtia fiyatları gibi toplamda 13 parametre var. Birçok konuyu bir araya getirip bir tahmin yapıyor sistem. ATA Freight Türkiye Genel Müdürü Erkan Aksoy,“Bir geminin ne zaman varacağını sadece kaptan bilir. Onlardan aldığınız bilgi yüzde 55 oranında doğru. Ancak biz bunu yüzde 80’e çıkardık. O an nerede olduğunu bilmek değil 10 gün sonra olacağı yeri tahmin etmek önemli” açıklamasını yaptı.

Dünya Gazetesi