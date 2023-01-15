ATA AÖF Mezun oldum, diplomamı ne zaman alabilirim? ATA AÖF mezuniyet sisteme ne zaman düşer? Mezuniyet için kaç kredi gerekli, AÖF kaç kredim var nasıl öğrenebilirim?

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Akademik Yılını başarıyla bitiren öğrenciler ise mezun olmaya hak kazandı. ATA AÖF'te Öğrenim gördüğü eğitim-öğretim programında yer alan bütün şartları yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere verilmek üzere diplomalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Peki ATA AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? ATA AÖF mezuniyet sisteme ne zaman düşer? İşte detaylar..

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavları 7 - 8 Ocak yani geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yarıyıl sonu (final) sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan sınav sonuçları göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının en geç 20 Ocak tarihine kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ATA AÖF MEZUN OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

ATA AÖF'ten mezun olup olmadığınızı, Atatürk Üniversitesi E-Hizmetler üzerinden E-devlet şifrenizle giriş yaparak Mezun Bilgi Sisteminden öğrenebilirsiniz.

Mezun oldum, diplomamı ne zaman alabilirim? e-Devlet üzerinden mezuniyet belgenize ulaşabilirsiniz. Basılı diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunun bağlı olduğu AÖF bürosuna gönderilmektedir.

ATA AÖF Final sınavları sonucunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri Fakülte tarafından tamamlanarak diplomaları, OBS de kayıtlı adreslerine PTT kargo ile gönderilecektir. Bu süreçte öğrencilerin OBS'de bulunan evrak teslim adreslerini güncellemeleri gönderim sürecinin aksamaması açısından önem arz etmektedir. Bunun dışında diploma gönderimi veya mezuniyet işlemlerinin başlatılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.

Mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrenciler, E-Devlet Kapısı üzerinden alacakları elektronik imzalı mezuniyet belgesini iş, sınav vb. başvurularında kullanabilirler.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.

Öğrenim gördüğü eğitim-öğretim programında yer alan bütün şartları yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere verilmek üzere diplomalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

ATA AÖF MEZUNİYET SİSTEME NE ZAMAN DÜŞER?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

ATA-AÖF MEZUNİYET İÇİN KAÇ KREDİ GEREKLİ?

ATA AÖF Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/anabilim dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS'lerini aşağıda yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler.

Öğrenim Seviyesi - Kredi (Ortak Zorunlu Dersler Hariç) - AKTS (Ortak Zorunlu Dersler Dâhil)

Önlisans - 80 ± 20 - 120

Lisans - 150 ± 30 - 240

Yüksek lisans düzeyinde bütünleşik programlar (Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik ile Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programları) - 200 ± 50 - 300

Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezuniyet durumuna gelmiş, ancak AGNO'ları 2,00'dan düşük olan öğrencilere AGNO'larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için son dört yarıyıla ait derslerden en çok dört ders için yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri dersler ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

Mezuniyet durumuna gelen öğrencinin AGNO'su 2,00 ve daha yukarı ise bu öğrencinin DC ve DD harf notu aldığı dersler başarılı sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

ATA AÖF DİPLOMA ŞARTLARI

(1) Bu Yönetmelikte belirlenen kapsam ve koşullarda önlisans programlarından mezun olabilmek için 120 AKTS, lisans programlarından mezun olabilmek için 240 AKTS, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlik ile orta öğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olabilmek için 300 AKTS ders alarak başarı ile tamamlayan ve AGNO'su en az 2,00 olan öğrencilere o programın önlisans veya lisans diploması verilir.

(2)Mezuniyet durumuna geldiği halde AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(3)Mezuniyet aşamasına gelen ve FF notu almadıkları halde AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrenciler, önlisans programlarında son iki yarıyıl, lisans programlarında ise son dört yarıyılda/iki yılda aldığı derslerin en çok dördünden mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler.

Öğrenciler bu sınav haklarını, ilgili yönetim kurullarının uygun göreceği tarihlerde kullanır. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu derslerin başarı notları ilgili dersin ara sınav notları dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda öğrencinin AGNO'su yeniden hesaplanır.

Bu sınavlardan sonra mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrenci, bu Yönetmelik hükümlerine göre takip eden yarıyılda/yılda öğrenimine devam eder.

(4)Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl veya iki yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(5)Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6)Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7)Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Diplomanın kaybı halinde öğrenciye ikinci nüsha diploma verilir.

(8)Diploma alan öğrenciye ilgili kurallara göre hazırlanmış İngilizce diploma eki verilir.

(9)Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ATA- AÖF mezuniyet için kaç kredi gerekli

Kısaca: Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması .

ATA AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puan hesaplaması yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecektir. Blok uygulama dersleri hariç, açıköğretim programlarındaki diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları, obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası/ kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

Diploma numarası ve Öğrenci/TCKNO girildiğinde öğrencinin mezun olduğu program, diploma ve mezuniyet tarihi görüntülenir. TIKLAYINIZ