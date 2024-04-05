At kuyruğu otu nedir? At kuyruğu otunun faydaları: Herkesin derdine deva olacak kürü var... Bakın ne!

At kuyruğu otu 25-60cm yükseklikte ve sapı 3-6mm civarında olan türlerdir. Nemli topraklarda, tarla aralarında, hendek kıyılarında yetişir Daha çok nemli ve bataklık yerlerde yetişen, 50 cm.’ye kadar uzayabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Acı madde, saponin, tanen, silisik asit, çeşitli alkoloidler ve potasyum içerir. İğne yapraklar gövdeden kolayca ayrıldığında kuruma tamamlanmış olur. at kuyruğu çiçeği Yapraklar ovuşturularak saptan ayrılır ve bir örtüye serilerek 1-2 gün boyunca tam olarak kurumaya bırakılır. Sonra ince kıyılır ve hava almayan kaplarda saklanır.

At kuyruğu otunun faydaları

Romatizma ve nıkris şikayetlerini azaltır.

Yaraların ve kesiklerin iyileşmesini hızlandırır.

Kanı temizler. Sindirim sistemini güçlendirir.

Vücut direncini arttırır.

Saçı besler ve kepeği önler.

Ağız ve bademcik iltihaplarında faydalıdır.

Böbrekleri temizler ve böbreklerde oluşan kum ve taşları dökmeye yardımcı olur.

Kronik öksürükte faydalıdır. İdrar ve balgam söktürücüdür.

At kuyruğu otunu nelere iyi gelir?

En önemli özelliği, bedende biriken sıvıları ödemleri organizmanın mineral dengesini bozmadan dışkılayabilmesidir.

Böbrek, idrar yolları ve mesane iltihabında başarıyla kullanılabilir.

Yüksek oranda içerdiği silisik asit sayesinde, akciğer hastalıklarında, katılgandoku, deri, saç ve tırnaklarla ilgili rahatsızlıklarda kullanılmalıdır.

Tüm deri hastalıklarında ve geç iyileşen yaralarda, kompres, yıkama veya banyo katkısı olarak kullanılabilir.

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Kan dolaşımı bozukluklarında, kırıklar nedeniyle oluşan şişliklerde, bacak yaralarında ve deri rahatsızlıklarında da kullanılabilir.

Romatizma ve gut hastalıkları da, metabolizma bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar olduğu için, silisik asit içerikli banyolarla çok olumlu etkilenebilirler.

Bel ağrılarında alınan tam banyolar çok rahatlatıcı olabilir.

Bademcik, dişeti ve ağız boşluğu iltihabında gargara ve çalkalama biçiminde kullanılır.

İstem dışı idrar kaçırmaya ve çocukların uykuda idrar kaçırmalarına karşı çay kürleri uygulanmalıdır.

Prostat büyümesi ve prostat iltihabına karşı kullanılabilecek bitkilerin başlıcalarındandır.

At kuyruğu otu nasıl kullanılır?

At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır. Pek çok faydalı etkiyi çay olarak içildiğinde gösterir. Ayrıca, Atkuyruğu suda kaynatıldıktan sonra elde edilen su, haricen egzama, sivilce, yara, çıban ve kıl dibi iltihaplarına karşı kullanılabilir. Bu su gargara olarak ise boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarına karşı faydalıdır.

At kuyruğu otu çayı kürü

Bir tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış atkuyruğu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynama derecesindeki sıcak suyla haşlanır, üstü kapalı olarak 15-20 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 3-4 bardak taze demlenmiş çay, aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan içilir.

At kuyruğu otu zayıflatır mı?

Zayıflama konusunda Özellikle ödem atıcı ve idrar sökücü olduğu için aşırı sodyum tüketimine bağlı olarak vücutları su tutan ve fazla ödemlerden kaynaklanan kiloları olanlar için at kuyruğu bitkisi zayıflatan bir etki göstermektedir.

At kuyruğu otunun zararları ve yan etkisi

Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.

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