At kestanesinin yararlarına şaşıracaksınız: Az bilinen faydalarına bakanlar inanamadı! Öyle bir şey ki...
Genellikle Balkanlarda yetişen bir ağaç olan at kestanesi özellikle güneş alan yerleri sever. Meyvelerinin yanı sıra beyaz çiçekleri vardır. Faydalarına kimse inanamadı: At kestanesinin pek de bilinmeyen yararlarını aşağıda sizler için sıraladık.
- At kestanesi, ciltte çeşitli sebeplerden oluşan gözeneklerin kapanmasında, yüzde oluşan ve rahatsızlık veren kırmızı kılcal damarların yok edilmesinde rol oynuyor.
- At kestanesi, romatizma ağrılarının ortadan kaldırılmasında rol oynuyor.
- At kestanesi, saç dökülmesi sorununa çare olabiliyor.
- At kestanesi, çeşitli sebeplerden vücutta görülen kas ağrılarının giderilmesinde yardımcı rol oynuyor.
- At kestanesi, ciltte oluşan güneş lekelerinin tedavisinde önemli rol oynuyor.
- At kestanesi, varis hastalarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılabiliyor.
- At kestanesi, boyun bölgesinde görülen sarkmalarla mücadelede yardımcı oluyor.
- At kestanesi, gençlerin büyük sorunu olan sivilceleri tedavi özelliğine sahip.
- At kestanesi grip ve nezleye iyi geliyor.
- At kestanesi, basur hastalığından dolayı meydana gelen kanamaları azaltıyor.
- At kestanesi, hazımsızlık rahatsızlığında da tedavi edici role sahip.
- At kestanesi sahip olduğu antioksidan özellik sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.
- At kestanesi, öksürüğe de iyi geliyor.
Şimdi de gelelim at kestanesini hangi hastalık için nasıl kullanacağınıza,
Romatizma hastaları, at kestanesinin tohumunu toz şeklinde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 1’er çay kaşığı yutmalıdır.
Sivilce sorunu olanlar, at kestanesinin tozu ile ciltlerini ovduğunda değimi fark edeceklerdir.
Sinüzit hastaları, at kestanesi tohumunu toz şeklinde burunlarından çektikleri takdirde yararı olacaktır.
Basur hastaları, at kestanesinin 5 gramını 1 su bardağı suyun içinde kaynatıp günde 3 kez içtikleri takdirde faydasını göreceklerdir.
Kırışıklık problemi ile mücadele etmeye çalışanlar, at kestanesini ezip, çıkan yağı ile cilt masajı yaptıkları takdirde değişimi görecekler.
Prostat hastalarına ise at kestanesini haşlayarak günde 5 kez yemelidirler.
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