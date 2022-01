At kestanesi yenir mi, ne işe yarar? At kestanesi faydaları

At kestanesi, Sapindaceae ailesine ait çiçekli bir bitki türüdür. At kestanesi ağacında genellikle her bir salkımda sadece 1–5 meyve gelişir; meyve at kestanesi olarak adlandırılan bir somun benzeri tohum içeren yeşil, dikenli kapsüllerdir. Bitki ayrıca kestaneye benzerliğinden dolayı at kestanesi adını almıştır.

At kestanesi yenir mi?

At kestanesi eskulin adı verilen bir zehir içerdiğinden çiğ olarak tüketilmesi ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla at kestanesi çiğ olarak kesinlikle tüketilmemelidir. Eskulin maddesi DNA hasarına yol açtığından tehlikelidir. Baş ağrısı, mide bulantısı, felç, koma ve ölüme neden olabilir.

At kestanesi ilk olarak kurutulur. Ardından öğütülerek toz haline getirilir. Hazırlanan bu karışım bir uzman gözetimine basur, varis, ishal gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Genellikle bir bardak içme suyuna bir yemek kaşığı at kestanesi tozu ilave edilir.

At kestanesi faydaları

Kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen saç dökülmesi, kırılması, cansızlık gibi sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Romatizma ve eklem ağrılarının önüne geçiyor.

Kan dolaşımını arttırdığı için ağrıların kaybolmasını sağlıyor.

At kestanesi krem olarak kullanıldığında eklem ve yorgunluk ağrılarını alıyor.

Hemoroit bölgesinde meydana gelen rahatsız edici etkilerin giderilmesini sağlıyor.

Sarkan derileri toparlıyor ve kırışıklığın giderilmesine yardımcı oluyor.

Nefes darlığı ve nezle gibi sorunların ortadan kaldırılmasında önemli rol oynuyor.

Kronik stres ve yorgunluğu azaltıyor.

Yara izlerinin kapanmasını ve yaraların daha kolay iyileşmesini sağlıyor.

Vücutta biriken iltihabın atılmasına yardımcı oluyor.

At Kestanesi nasıl kullanılır?

Çiğ olarak yenilmemesi gereken at kestanesinin içerisinde eskulin adı verilen bir zehir bulunduğundan, tüketilmesi takdirinde ölümle sonuçlanan durumlar gözlemlenebiliyor. Bu nedenle at kestanesi farklı formlarda kullanılıyor. Özellikle kişisel bakım ürünleri arasında sıklıkla tercih edilen at kestanesinin yağı, jeli ve kremi bulunuyor. Özellikle ilaç ve kozmetik dünyasında adını duyuran at kestanesinin meyvesini kabuğundan çıkartarak bir kavanoz içerisinde 45 gün zeytinyağıyla birlikte bekleterek yağ olarak hazırlayabilirsiniz.