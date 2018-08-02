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At kestanesi yağının cilde faydaları nelerdir?

At kestanesi yağı, balkan yarımadasında yetişen bir bitkidir. Son yıllarda özellikle cilt bakım kremlerinden kullanılan bu yağ, sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:26
At kestanesi yağının cilde faydaları nelerdir?

- At kestanesi yağı, özellikle düzenli kullanıldığında varislerin azalmasına yardımcı olur.

- Günlük cilt bakımınızda da kullanabileceğiniz bu yağ, güneş kremlerinin içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

- At kestanesi yağı kan dolaşımını hızlandırarak cildin canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bu yüzden haftada 1 defa yüzünüze at kestanesi yağı ile masaj yaparsanız cildinizin erken yaşta kırışıklık oluşmasının önüne geçebilir, hatta oluşan kırışıklıkların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Kozmetik bir ürünün içerisinde yer alan at kestanesi yağı, kan dolaşımını hızlandırdığı için saçlarında uzamasına etki eder. Aynı zamanda saçı besleyerek, koparak dökülmelerin önüne geçer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:26
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