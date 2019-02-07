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At arabasıyla TIR'ı soydular!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar TIR'ın dorsesine girerek hırsızlık yaptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:52
At arabasıyla TIR'ı soydular!

Metal Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerine gelen at arabalı hırsızlar, varillerin bulunduğu bölgeye girdi. Park halindeki TIR'ın dorsesine giren şahıslar burada demir ve metal parçaları aradı. TIR'ın içerisinde bulunan varilli alan kimliği meçhul at arabalı hırsızlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Şahısların yanına gelen vatandaş kendilerini oradan uzaklaştırdı. Ancak tekrar geri dönen şüpheliler varili at arabasına koyup uzaklaştı.

Aynı bölgede kameralara bu kez başka at arabalı hırsızlar takıldı. İşyerinin önünde araçların içeri rahat girmesi için rampa şeklinde yapılan demir parçasını gözlerine kestiren şahıslar, kaynak halindeki demir parçasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı sonrası emniyet ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalara başladı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:52
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